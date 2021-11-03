Завершено расследование убийства фермера из Ивановской области, которого закопали в лесу

Следователи из Ивановской области завершили расследование убийства, которое произошло 17 октября 2020 года. В тот вечер в лесу трое мужчин закопали в лесу местного фермера. Фигурантами дела стали два приятеля. Одного обвиняют в убийстве, второго — в укрывательстве. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Ивановской области.

По информации правоохранителей, двое друзей во время распития спиртных напитков в деревне Гусево решили навестить одно сельхозпредприятие, которое находится на окраине деревни. Там они встретили фермера, который запрещал местным ездить через территорию хозяйства в лес.

Мужчины решили разобраться со своим обидчиком с помощью оружия. Они вернулись домой, взяли охотничье ружье и стали поджидать фермера. Когда он показался на пути, один из мужчин выстрелил в него несколько раз. От большой кровопотери потерпевший умер на месте.

Скрывшиеся с места преступления приятели решили замести следы. На следующий день они вернулись на место убийства, погрузили труп в машину и закопали в ближайшем лесу. Скрыть тело фермера помогал приятелям один из сыновей.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств. Обвинительное заключение направлено в суд.