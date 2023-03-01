Происшествия 01 марта 2023, 16:08 Завершено расследование дела о налете на офис быстрых займов в Петербурге

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В Петербурге правоохранители завершили расследование дела, связанного с налетами на офис быстрых займов на Сенной площади. Об этом написали «Невские новости».

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что житель Коми в декабре 2022 года потребовал у менеджера деньги, угрожая ему ножом. Сотрудник офиса передал злоумышленнику нужную сумму, опасаясь за свою жизнь.

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В настоящий момент налетчик задержан. Мужчина рассказал, что хотел ограбить организацию, чтобы рассчитаться с долгами. Его дело передали в суд.