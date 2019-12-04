Завершен разбор завалов на месте взрыва белгородской многоэтажки

«Разбор завалов завершен. На месте происшествия работают органы следствия. Жителям и пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь. В Яковлевской территориальной администрации организована работа оперативного штаба», — написал чиновник в Instagram.

При взрыве газа шесть человек пострадали, один погиб. По предварительной версии, хлопок произошел в одной из квартир, расположенных на нижнем этаже. Причиной взрыва мог стать неисправный газовый котел.

По словам главы администрации Яковлевского городского округа, пострадавшие направлены в учреждения здравоохранения города Строитель и областного центра. Для всех жителей организован пункт временного пребывания, где созданы все условия. Работает оперативный штаб.

По сообщению штаба, в доме было 12 квартир. В результате взрыва восемь квартир получили повреждения. С места происшествия в ходе разбора завалов вывезли 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора, уточнило РИА «Новости».