Энергообъект был построен в далеком 1955 году. Тогда эта подстанция стала первым в стране центром питания сверхвысокого класса напряжения 500 кВ. В результате проводимых сегодня работ мощность подстанции вырастет более чем в 2 раза — до 2200 МВА. Общее финансирование проекта составляет 13,7 миллиарда рублей.

Уже установлены новые автотрансформаторы общей мощностью 1500 МВА, построены комплектные распределительные устройства (КРУЭ) 220 и 500 кВ. На третьем этапе будет проведен монтаж силовых агрегатов на 700 МВА и КРУЭ 110 кВ. Полное завершение работ состоится в 2022 году.

Подстанция «Ногинск» входит в состав Московского энергокольца 500 кВ — это уникальная инфраструктурная система, которая обеспечивает беспрецедентный уровень надежности электроснабжения одного из крупнейших мегаполисов Европы. В случае выхода из строя одного из «звеньев» подача энергии может быть осуществлена от других источников.

В состав кольца входят девять подстанций «Россети ФСК ЕЭС» и более 376 километров ЛЭП. Компания ведет масштабную реконструкцию центров питания. Особое внимание уделяется компактизации. Преобразование подстанций в объекты «закрытого» типа — актуальное требование времени в современной городской агломерации. Размещение оборудования в помещениях позволяет защитить его от воздействия окружающей среды, продлить срок службы, увеличить надежность и безопасность работы. За счет применения КРУЭ площадь подстанции «Ногинск» уменьшится на 30%.

Ранее, начиная с 2006 года, были введены в эксплуатацию подстанции «Западная» и «Каскадная», реконструированы энергообъекты «Очаково» и «Бескудниково». Еще на трех подстанциях кроме «Ногинска» («Пахра», «Трубино» и «Чагино») сейчас ведется комплексная реконструкция. Работы выполняются без снижения надежности энергосистемы.

Программа модернизации Московского энергокольца настолько масштабна, что, по мнению специалистов, не имеет аналогов в мире.