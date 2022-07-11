Завернутого в полотенце пятимесячного ребенка нашли в подъезде дома в Тобольске

СМИ сообщили, что в подъезде одного из домов Тобольска Тюменской области вечером 10 июля нашли пятимесячного младенца, завернутого в полотенце. Малыш был жив. После выхода публикации СУ СК по региону начало доследственную проверку.

По данным «Вслух.ru», местные жители вызвали скорую помощь и полицию. Одна из жительниц рассказала, что видела, как женщина несла полуголого младенца. Он поступил в отделение педиатрии областной клинической больницы, травм на теле ребенка медики не обнаружили.

Личность матери мальчика удалось установить — это 32-летняя местная жительница. Она пояснила следователям, что оставила ребенка со своей подругой. Малыша госпитализировали, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.