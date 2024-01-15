Происшествия 15 января 2024, 12:02 Завербованному СБУ студенту из Кургана дали пять лет колонии Курганского студента отправили в колонию за работу на украинские спецслужбы РИА «Новости»

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Суд приговорил студента в Кургане к пяти годам лишения свободы за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

В ФСБ уточнили, что 20-летний фигурант уголовного дела по статье 275 УК РФ планировал диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры. Кроме того, ему поручили распространять украинскую пропаганду в Сети и передавать данные о расположении российских воинских частей.

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Студента отправят отбывать наказание в колонию общего режима. Кроме того, осужденного приговорили к году ограничения свободы после освобождения.

Ранее в ЛНР задержали двух человек по подозрению в сборе информации в пользу Украины. Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, в рамках которого подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.