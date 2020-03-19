Завели уголовное дело на россиянина, который устроил резню в суде

18 марта в суде должны было рассматриваться дело Попова о причинении телесных повреждений его гражданской супруге Полине Дранице. По данным следствия, возле здания суда обвиняемый ударил ее ножом, а после ранил судебного пристава, который хотел остановить его.

Драница скончалась от потери крови, второй пострадавший был госпитализирован. «Возбуждены уголовные дела по статьям „Убийство“ и „Покушение на убийство двух лиц“», — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.