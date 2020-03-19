19 марта 2020, 12:22
Завели уголовное дело на россиянина, который устроил резню в суде
Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц» в Ленинском суде Екатеринбурга. 36-летний Вячеслав Попов возле здания суда ранил ножом жену и судебного пристава, который попытался ей помочь. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
18 марта в суде должны было рассматриваться дело Попова о причинении телесных повреждений его гражданской супруге Полине Дранице. По данным следствия, возле здания суда обвиняемый ударил ее ножом, а после ранил судебного пристава, который хотел остановить его.
Драница скончалась от потери крови, второй пострадавший был госпитализирован. «Возбуждены уголовные дела по статьям „Убийство“ и „Покушение на убийство двух лиц“», — сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.