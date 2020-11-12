Заведующую новосибирской больницей, где били детей, уволили

Минздрав Новосибирской области провел проверку в детском филиале областной туберкулезной больницы, где медсестры били детей. Заведующую медучреждением выгнали.

«Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем. 11 ноября уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности», — сообщил сайт правительства региона.

По результатам проверки в больнице увеличат количество нянь для детей, которые лежат без родителей. На работу примут воспитателей. Там обновят мебель и игрушки, а в палатах и коридорах установят камеры.

Жительница Новосибирска, которая лежала в больнице со своим ребенком, увидела, как одна из медсестер таскала девочку за волосы и била по лицу. Женщина сняла это на видео. Оказалось, что медсестры этой больницы постоянно бьют детей и матерятся. Через несколько дней стало известно о другом случае, когда медсестра била находящегося в кровати мальчика.

После этого следователи возбудили два уголовных дела в отношении медсестер.