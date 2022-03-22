Заведующую детсадом в Нефтеюганске обвинили в присвоении 5 миллионов рублей

Заведующую детским садом в Нефтеюганске подозревают в хищении пяти миллионов рублей. По версии следствия, женщина получала субсидии по подложным документам, написало «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-центр прокуратуры ХМАО.

Следователи полагают, что в 2018 и 2020 годах женщина запрашивала из федерального и городского бюджетов субсидии на возмещение стоимости приобретенных товаров для детского сада и оплату работников. Якобы произведенные траты она подтверждала поддельными документами. Таким образом, предположительно, подозреваемая присвоила около пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, его рассмотрит Нефтеюганский районный суд.