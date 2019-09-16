Заведующую детсадом отстранили от работы из-за уголовного преследования
Шадринский районный суд временно отстранил от должности заведующую детским садом в Курганской области. Против женщины возбудили уголовное дело по коррупционной статье. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Заведующую заподозрили в присвоении 86 тысяч рублей, которые принадлежали городскому отделу образования. Сотрудники прокуратуры объяснили, что во время расследования подозреваемая может влиять на показания подчиненных, поэтому временно ее решили снять с должности. В это время женщине буду выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.
В начале августа руководителя дошкольного учреждения обвинили в обогащении с помощью «мертвых душ», которые якобы работали в детсаду. «За счет фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тысяч рублей», — поясняли Ura.ru в полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.