Заведующую детсадом отстранили от работы из-за уголовного преследования

Заведующую заподозрили в присвоении 86 тысяч рублей, которые принадлежали городскому отделу образования. Сотрудники прокуратуры объяснили, что во время расследования подозреваемая может влиять на показания подчиненных, поэтому временно ее решили снять с должности. В это время женщине буду выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

В начале августа руководителя дошкольного учреждения обвинили в обогащении с помощью «мертвых душ», которые якобы работали в детсаду. «За счет фиктивного трудоустройства она похитила более 80 тысяч рублей», — поясняли Ura.ru в полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.