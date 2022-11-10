Происшествия 10 ноября 2022, 17:21 Заведующая фермой в Удмуртии погибла под колесами трактора

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Трактор задавил заведующую фермой в Юкаменском районе Удмуртии. Происшествие случилось 7 ноября. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

Водитель трактора развозил корма на животноводческой ферме. В какой-то момент он сбил 64-летнюю заведующую организации. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются обстоятельства случившегося.

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