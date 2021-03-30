30 марта 2021, 16:56
Заведено уголовное дело после падения мальчика в колодец в Кузбассе
Правоохранители завели уголовное дело по факту падения ребенка в люк колодца в Кузбассе. Разыскиваются виновные. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу кузбасского СК.
Мальчик серьезных травм не получил, только испугался. По просьбе правоохранителей, врачи провели осмотр, несмотря на то, что семья пострадавшего к врачам не обращалась.
По данным следствия, обслуживающая организация не смогла подтвердить регулярные проверки колодцев. Расследование дела продолжается.