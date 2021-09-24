Заведено уголовное дело после крушения Ка-27

После падения вертолета на Камчатке, на борту которого находились пять человек, Следственный комитет завел уголовное дело. Сейчас специалисты при помощи альпинистского снаряжения прокладывают путь к месту происшествия, сообщил СК РФ.

Некоторые обломки военного вертолета были обнаружены на северном склоне горы Острая. Спасатели до сих пор ищут членов экипажа. О том, удалось ли кому-то выжить, пока неизвестно. Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ о нарушении правил полетов.

Ранее появились видео с места крушения. Очевидцы показали обломки вертолета, которые лежат на горе. Сейчас туда могут пройти только сотрудники Федеральной службы безопасности.

Члены экипажа перестали выходить на связь в четверг, 23 сентября. Фрагменты Ка-27 обнаружили на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края. На борту находились пять человек.