Завалы на месте взрыва в доме в Ярославле расчистили

Специалисты закончили разбирать завалы на месте взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

В работах по обследованию завалов применялся диагностический комплекс «Струна», пишет «Интерфакс». На основе этого обследования будет принято решение о возможности дальнейшего использования здания.

Взрыв произошел вечером 21 августа в доме на улице Батова в Ярославле. Часть конструкций с третьего по пятый этаж рухнула во втором подъезде дома. Жертвами ЧП стали три человека: две женщины и восьмилетний мальчик. Еще три человека получили ранения.

В качестве основной версии взрыва в многоэтажке следствие рассматривает утечку бытового газа. Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее направил на место ЧП опытных криминалистов, чтобы во всем досконально разобраться.

«Царьград» со ссылкой на начальника областного главка МЧС Олега Бочарова сообщил, что в взрыв повредил 12 квартир. Шесть разрушены полностью. Кроме того сохраняется угроза обрушения висящих плит на шестом этаже.