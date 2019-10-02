Зауральские врачи провели диспансеризацию без сдачи анализов

«Установлено, что в Шадринском, Кетовском, Лебяжьевском, Альменевском, Звериноголовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах и Кургане не все граждане обеспечиваются полным комплексом осмотров врачами и проведением обследований», — сказано в пресс-релизе.

Врачи не стали определять пациентам внутриглазное давление, не проводили некоторые анализы, не направляли на осмотр «узких» специалистов. Также не всех с отклонениями в здоровье направляли на второй этап диспансеризации.

Прокуратура потребовала, чтобы учреждения устранили все нарушения.