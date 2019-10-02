Зауральские врачи провели диспансеризацию без сдачи анализов
Прокуратура Курганской области сообщила, что ряд местных больниц провел сокращенную диспансеризацию. Врачи не стали проводить положенные исследования и анализы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Установлено, что в Шадринском, Кетовском, Лебяжьевском, Альменевском, Звериноголовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах и Кургане не все граждане обеспечиваются полным комплексом осмотров врачами и проведением обследований», — сказано в пресс-релизе.
Врачи не стали определять пациентам внутриглазное давление, не проводили некоторые анализы, не направляли на осмотр «узких» специалистов. Также не всех с отклонениями в здоровье направляли на второй этап диспансеризации.
Прокуратура потребовала, чтобы учреждения устранили все нарушения.