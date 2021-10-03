Зацепера сняли с крыши поезда на «синей» ветке метро Москвы

Зацепер на крыше поезда на «синей» ветке московского метро затормозил движение составов. Из-за нарушителя пришлось высадить пассажиров одного из поездов на станции «Смоленская».

О происшествии сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Зацепера сняли с крыши и задержали сотрудники полиции. Сейчас поезда следуют уже с нормальным интервалом.

«Движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком», — подчеркнули в подземке.

Там же уточнили, что из-за остановки поезда несколько других состав ненадолго снизили скорость. Это было необходимо для соблюдения интервала. В пресс-службе обратили внимание, что нахождение вне салона во время движения поезда представляет смертельную опасность.

В конце прошлого года 11-летний зацепер тяжело пострадал в Санкт-Петербурге. Поезд отрезал мальчику ноги.