Эксклюзив 22 апреля 2023, 22:33 Зацепера без признаков жизни обнаружили на крыше электрички в Москве — источник Источник «360»: спасатели снимают зацепера с крыши электрички на станции Перово в Москве РИА «Новости»

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В Москве на станции Перово спасатели и медики пытаются помочь зацеперу, рассказал источник «360». По его словам, мужчина находится на крыше одного из вагонов поезда «Перово-Голутвин» и не подает признаков жизни.

По данным источника, сотрудники МЧС пока не приступили к работе, так как ждут отключения контактной сети или перегонки состава на безопасное место. У электрички находятся медики из бригады скорой помощи, а также машинист и помощник машиниста.

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Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о двух любителях смертельного различения в Московском метрополитене. Парни ухватились за сцепку вагона с наружной стороны и проехали от станции «Павелецкая» до «Театральной». К счастью, они не пострадали. Их задержала полиция.

Год назад в России увеличили штраф для зацеперов. Ранее он составлял всего 100 рублей, теперь экстремалам нужно будет заплатить за опасную поездку от двух до четырех тысяч рублей.