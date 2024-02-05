Эксклюзив 05 февраля 2024, 21:22 Зацепер-подросток прокатился по улице в Москве, схватившись за окно автобуса Подросток в Москве попытался проехать по дороге, зацепившись за автобус Телеканал «360»

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В Москве на Малогвардейской улице заметили подростка, который попытался проехать по дороге, зацепившись за автобус. Об этом «360» рассказали очевидцы.

По их данным, подросток с трудом пытался зацепиться за автобус, но у него ничего не получалась. В итоге правонарушителю удалось проехать всего около метра, схватившись за выемку между задним стеклом.

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В июне 2023 года суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей Википедию из-за ролика про зацеперов. В видео содержалась инструкция о способах и методах зацеперов, сообщил RT.