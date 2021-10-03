Зацепер из московского метро получил травму позвоночника

Работу столичного метрополитена приостановили днем 3 октября из-за молодого человека, забравшегося на крышу вагона. Зацепера с травмами доставили в больницу, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Молодой человек без сознания находился на вагоне поезда, прибывшего на станцию Смоленская. У него оказалась серьезная травма позвоночника. Он мог получить ее, ударившись об элементы конструкции зала или о тоннель во время движения поезда. Полицейские сняли зацепера и передали медикам. На скорой помощи его увезли НИИ имени Склифосовского. В результате спасательной операции было задержано несколько поездов.

В сообщении столичного Дептранса также говорится о том, что подобные действия недопустимы. Они смертельно опасны и чреваты привлечением к ответственности.

В сентябре прошлого года школьник погиб, катаясь на крыше поезда Московской железной дороги. Подросток умер от полученного удара током.