Происшествия 28 августа 2023, 09:16 «Затряслись стены в доме». Очевидец — о рухнувших обломках БПЛА в деревне Русавкино-Романово «Подмосковье сегодня»: в деревне Русавкино-Романово упал сбитый в Люберцах БПЛА Unsplash

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Военные сбили в Люберцах беспилотник. Его обломки могли упасть в деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха. Предполагаемое крушение сняла камера видеонаблюдения, сообщил главный редактор Telegram-канала «Подмосковье сегодня» Илья Попов.

Громкое жужжание местные жители услышали после четырех часов утра. Затем над крышей одного из домов произошла вспышка. По словам Ильи Попова, стены в доме затряслись.

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«Разбудило сначала какое-то жуткое и громкое жужжание, потом вспышка прямо над крышей и мощный взрыв, от которого затряслись все стены в доме», — рассказал мужчина.

Вторая детонация произошла над одним из садовых участков. После хлопка сработала сигнализация машины неподалеку. Никто не пострадал.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Люберцами в 04:30, сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дрон летел к столице. Разрушений сразу после падения не зафиксировали, люди не пострадали.

Два другие БПЛА уничтожили над приграничной Брянской областью. Военные сбили их средствами ПВО.