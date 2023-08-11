Эксклюзив 11 августа 2023, 11:56 «Затряслись окна». Очевидцы рассказали об упавшем БПЛА на северо-западе Москвы Жители нескольких районов северо-запада Москвы рассказали о звуках взрыва Телеканал «360»

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В Северо-Западном округе, предположительно, взорвался беспилотник. Местные жители сообщили «360» о характерных звуках.

«Я его не видела, но был слышен сильный взрыв. Сначала думала, что на стройке что-то упало, но по новостям поняла, что это был беспилотник», — рассказала жительница дома на улице Паршина в районе Хорошево-Мневники.

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Мужчина, находившийся рядом с Карамышевской набережной, сообщил, что видел также дым в лесу. По его словам, во время взрыва затряслись окна, но стекла остались целыми. А рядом с больницей № 67, напротив роддома в лесополосе, было видно дым после взрыва.

Собеседница «360» из Северного Тушина также заявила, что слышала взрыв.

«Как раз была около открытого балкона. До этого у нас был дождь. Первая мысль была, что это гроза. Но в итоге по звуку поняла, что это именно взрыв», — пояснила она.

Другие очевидцы сообщили, что, помимо них, звуки взрыва слышали и соседи, проживающие на улице Твардовского.

Ранее атаку беспилотника ВСУ предотвратили в Москве. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили БПЛА. Дрон рухнул в лесу на северо-западе российской столицы.