28 февраля 2023, 07:40
Затор образовался на ТТК из-за аварии в Гагаринском тоннеле
Дептранс Москвы: из-за ДТП в Гагаринском тоннеле затруднен проезд по внешней стороне ТТК
Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями в Гагаринском тоннеле. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в официальном Telegram-канале.
«В Гагаринском тоннеле <…> столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — уточнили в ведомстве.
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Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется. В департаменте транспорта обратили внимание, что движение в районе столкновения автомобилей затруднено, и попросили водителей выбирать пути объезда.
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В середине февраля машина врезалась в ограждение на МКАД. Депранс предупредил, что движение в районе ДТП ограничили, для проезда транспорта недоступны две крайние правые полосы.
Ранее на 77-м километре МКАД столкнулись пять машин.
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