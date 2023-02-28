Происшествия 28 февраля 2023, 07:40 Затор образовался на ТТК из-за аварии в Гагаринском тоннеле Дептранс Москвы: из-за ДТП в Гагаринском тоннеле затруднен проезд по внешней стороне ТТК РИА «Новости»

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Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве затруднено из-за ДТП с несколькими автомобилями в Гагаринском тоннеле. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в официальном Telegram-канале.

«В Гагаринском тоннеле <…> столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — уточнили в ведомстве.

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Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется. В департаменте транспорта обратили внимание, что движение в районе столкновения автомобилей затруднено, и попросили водителей выбирать пути объезда.

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В середине февраля машина врезалась в ограждение на МКАД. Депранс предупредил, что движение в районе ДТП ограничили, для проезда транспорта недоступны две крайние правые полосы.

Ранее на 77-м километре МКАД столкнулись пять машин.