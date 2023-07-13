Происшествия 13 июля 2023, 08:44 Затопленные переходы и град с яйцо. Новокузнецк после разгула стихии показали на видео Мэр Кузнецов: в Новокузецке начали устранять последствия грозы, града и подтоплений

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Ночью 13 июля в Новокузнецке прошел крупный град и сильный дождь с грозой. Вода затопила улицы и подземные переходы. Мэр Сергей Кузнецов показал в своем Telegram-канале последствия непогоды.

«В подземном переходе у художественного музея ведется откачка воды. В городе создан штаб по ликвидации последствий природной стихии», — написал он.

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Сергей Кузнецов в программе «Утро с мэром» отметил, что жители пожаловались в диспетчерскую службу на падение пяти деревьев, повреждение трех машин, снос четырех светофоров, протечку крыш 19 многоквартирных домов, обрыв проводов. В трансформаторную подстанцию попала молния. Отключение электричества произошло в 215 многоквартирных домах, частном секторе и объектах соцсферы.

По словам градоначальника, в частном секторе вода не только затопила огороды, но и попала в дома. Особенно пострадали детсады с требующей ремонта крышей или те, где кровлю уже сняли, чтобы поставить новую. Из зданий откачают воду и проведут просушку.

Telegram-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова Telegram-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова Telegram-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова Telegram-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова Telegram-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова

«Стихия нанесла не критичный ущерб, но есть над чем поработать», — сказал мэр.

Местные жители рассказали в соцсетях, что в Новокузнецке выпал град размером с перепелиное яйцо. Вода залила все пешеходные подземные переходы, в некоторых домах нет света больше 15 часов.

В Краснодарском крае поток воды снес дом и машину, четыре человека пропали без вести. Следственный отдел Туапсе возбудил уголовное дело. Поисково-спасательную операцию организовали в Черном море и вдоль берега.