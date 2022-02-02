Затопление рыболовного судна в Приморском крае проверят по поручению Абрамченко

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила провести расследование по затоплению рыболовного судна в Приморском крае, а также не допустить попадания топлива в воду при его подъеме.

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко провела оперативное совещание по вопросам расследования обстоятельств затопления рыболовного судна в Приморском крае. Вице-премьер поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести всестороннее расследование обстоятельств затопления судна, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности рыбаков.

Росприроднадзору поручено оценить экологические последствия аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадание топлива в воду при подъеме затонувшего судна. В данный момент в превентивных целях на месте затопления судна установили боновые заграждения.

На борту находились три члена экипажа, двое из них спасены, водолазами порта на поверхность поднято тело одного погибшего — механика судна.

Абрамченко выразила глубокие соболезнования семье погибшего при затоплении судна «Акванавт» у причала в Приморье. Вице-премьер также обратила внимание губернатора Приморского края, Роструда и компании-судовладельца на оказание семье необходимой помощи в сжатые сроки.