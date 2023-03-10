Эксклюзив 10 марта 2023, 15:31 «Затопило все кладовки». Трубу прорвало в одном из жилых домов в московском районе Лефортово Жительница ЖК «Лефортово парк» в Москве сообщила о прорыве трубы в доме

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Жители ЖК «Лефортово парк» на вотоке Москвы пожаловались на прорыв трубы. Одна из них — Елена — рассказала «360», что у людей затопило парковки и кладовые.

Все случилось в доме № 14а, корпус 6 на улице Красноказарменная.

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«Авария на минус первом этаже, в кладовых помещениях, уже третий раз. Прорыв трубы, затопило все кладовки, там люди хранят личные вещи. Далее вода хлынула на парковку», — сообщила собеседница «360».

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По ее словам, вещи жителей дома оказались испорчены, также в воде оказались шахты лифтов. Елена добавила, что на место приехал Мосводоканал. «360» связался с организацией.

«Это у [девелоперской и строительной компании] „ПИК“ прорвало трубу. Мы к этому отношения не имеем», — сказала представительница аварийной службы Мосводоканала.

По ее словам, службы «ПИК» уже находятся на месте ЧП. Сначала они просили о помощи, а потом сказали, что установили свои насосы и занимаются решением проблемы.