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    05 августа 2020, 10:50

    Затонувшую машину ВМС США с погибшими моряками нашли у берегов Калифорнии

    Полина Петрова

    Затонувшую машину ВМС США с погибшими морпехами обнаружили на дне у берегов Калифорнии, пишет командование первого экспедиционного корпуса Морской пехоты в своем Twitter-аккаунте.
    Затонувшую машину ВМС США с погибшими моряками нашли у берегов Калифорнии

    Согласно данным командования, машину нашли при помощи специальной подводной техники. Видеосъемка зафиксировала, что в ней находятся человеческие останки. О точном числе тел в настоящий момент не известно, информирует «Газета.ru».

    Ранее сообщалось, что восемь американских морпехов пропали без вести. Помимо прочего, один человек погиб в ходе учений рядом с побережьем Калифорнии.

    Новости SMI.FM