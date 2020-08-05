Затонувшую машину ВМС США с погибшими моряками нашли у берегов Калифорнии

Согласно данным командования, машину нашли при помощи специальной подводной техники. Видеосъемка зафиксировала, что в ней находятся человеческие останки. О точном числе тел в настоящий момент не известно, информирует «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что восемь американских морпехов пропали без вести. Помимо прочего, один человек погиб в ходе учений рядом с побережьем Калифорнии.