05 августа 2020, 10:50
Затонувшую машину ВМС США с погибшими моряками нашли у берегов Калифорнии
Затонувшую машину ВМС США с погибшими морпехами обнаружили на дне у берегов Калифорнии, пишет командование первого экспедиционного корпуса Морской пехоты в своем Twitter-аккаунте.
Согласно данным командования, машину нашли при помощи специальной подводной техники. Видеосъемка зафиксировала, что в ней находятся человеческие останки. О точном числе тел в настоящий момент не известно, информирует «Газета.ru».
Ранее сообщалось, что восемь американских морпехов пропали без вести. Помимо прочего, один человек погиб в ходе учений рядом с побережьем Калифорнии.