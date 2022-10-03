Затонувшую легковушку обнаружили в Оренбурге | 360°

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Затонувшую легковушку обнаружили в Оренбурге

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В водоеме Оренбурга обнаружили легковой автомобиль. Ситуация произошла в воскресенье, 2 октября. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на департамент ПБ и ГЗ Оренбургской области.

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Машина находилась неподалеку от очистных сооружений города. Водолазы обследовали место происшествия. В машине они не обнаружили людей. На данный момент сотрудники органов пытаются установить, как ВАЗ-2106 оказался в водоеме. Примечательно, что автомобиль числится в угоне.

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