Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе

Плавучий док с подводной лодкой пошел ко дну в Южной бухте Севастополя. Теперь их готовятся отбуксировать для дальнейшей утилизации. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Плавучий док с подлодкой затонул в Севастополе Подробнее

«Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации», — приводит сообщение РИА «Новости».

Сейчас специалисты занимаются техническими работами и подготавливают док с подлодкой к буксировке к месту утилизации.

Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.

По словам помощника директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачева, причиной ЧП послужило техническое состояние дока, который же не подлежал ремонту или эксплуатации.

В состав ВМФ док СПД-16 был принят летом 1941 года. В нем на протяжении многих лет стояла на ремонте большая дизель-электрическая подлодка Б-380.