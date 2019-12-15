Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе
Плавучий док с подлодкой затонул в СевастополеПодробнее
«Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации», — приводит сообщение РИА «Новости».
Сейчас специалисты занимаются техническими работами и подготавливают док с подлодкой к буксировке к месту утилизации.
Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
По словам помощника директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России по связям с общественностью и СМИ Сергея Горбачева, причиной ЧП послужило техническое состояние дока, который же не подлежал ремонту или эксплуатации.
В состав ВМФ док СПД-16 был принят летом 1941 года. В нем на протяжении многих лет стояла на ремонте большая дизель-электрическая подлодка Б-380.