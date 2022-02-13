Затонувшее в Приморье судно «Акванавт» подняли со дна

В Приморье вытащили из воды краболовное судно «Акванавт», затонувшее у причала в порту Зарубино 2 февраля. Об этом со ссылкой на «Морспасслужбу» написал «Интерфакс».

Судно подняли на поверхность спустя почти две недели после того, как оно затонуло. «Акванавта» поставили на плав.

В операции по подъему судна применили плавкраны «Черноморец-10» и «Черноморец-24».

Из помещений судна откачали воду за борт. С поверхности ведут сбор нефтеводяной смеси. Всего за время аварийно-спасательной операции собрали более 690 кубометров смеси.

Краболовное судно «Акванавт», принадлежащее компании «Примкраб», затонуло у причала Зарубинской базы флота утром 2 февраля. Краболов начал тонуть во время разгрузки. Корабль за считаные минуты ушел под воду. Один моряк умер, 14 членов экипажа спасены. Следователи завели дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшего смерть по неосторожности. Дальневосточный Росприроднадзор также завел в отношении «Примкраба» административное дело по факту утечки топлива.