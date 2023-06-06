Эксклюзив 06 июня 2023, 16:00 Затаившаяся опасность. Чем грозят донные отложения Каховского водохранилища Медведков: отложения на дне Каховского водохранилища опасны при полном разрушении плотины Соцсети

Читать 360tv в

Полное разрушение плотины Каховской ГЭС может привести к серьезной проблеме для окружающей среды, связанной с оголением донных отложений Каховского водохранилища. Об этом в беседе с «360» рассказал эколог, доцент МГУ Алексей Медведков.

Специалист обратил внимание, что на сегодняшний день плотина не разрушена полностью. Пострадала ее верхняя часть, но нижняя, по-видимому, устойчива. Как будет развиваться ситуация, пока сказать сложно, но при дальнейших повреждениях, по его оценке, ситуация может усугубляться.

Реклама

«На данном этапе можно говорить, что происходящее может вызвать проблему с обеспечением водой Северо-Крымского канала, поскольку он и Каховское водохранилище — две взаимосвязанные составляющие», — пояснил собеседник «360».

Еще один важный момент связан с Запорожской атомной электростанцией и охлаждением ее реакторов. В условиях жаркой погоды пруды-охладители на объекте могут быстро нагреваться, отсюда возникает потребность в более холодной воде. При этом необходимо учитывать, что уровень наполненности Каховского водохранилища снизится, уточнил Медведков.

Также эколог отметил проблему, связанную с подтоплением территорий. В силу того, что в их пределах имеются источники экологической опасности, — все это будет размываться. Но далеко идущие последствия, по его словам, еще предстоит оценить.

«А если говорить о донных отложениях — это очень проблемный вопрос, потому что на дне Каховского водохранилища накопилось [много различных загрязнителей]», — указал доцент.

Медведков подчеркнул, что серьезную опасность донные отложения представляли бы при условии, что плотина Каховской ГЭС разрушилась полностью — то есть при самом неблагоприятном исходе. Но пока об этом речь не идет.