Происшествия 17 сентября 2023, 20:07 Засунувшего кота в микроволновку россиянина задержали Полиция Москвы задержала подозреваемого в живодерстве над котом РИА «Новости»

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Опубликованные в социальных сетях видео с издевательствами 33-летнего мужчины над котом и жалобы пользователей на поведение живодера вывели полицию Москвы на подозреваемого в жестоком обращении с животным. Об этом со ссылкой на столичный главк МВД сообщил ТАСС.

В ведомстве рассказали, что полицейские получили заявление о том, что в интернете появилось видео жестокого обращения с котом.

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По словам авторов, мужчина на видео пинал животное, кидал о стену, душил и запирал в микроволновой печи. Заявители указали, что живодер находится на складе в Тарном проезде.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел для разбирательства. По итогам проверки в ведомстве пообещали завести уголовное дело.

В минувший вторник, 12 сентября, подмосковные полицейские задержали выбросившего из окна пятого этажа собаку жителя Подольска. В ведомстве сообщили, что животное выжило и сейчас им занимаются ветеринары.