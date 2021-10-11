Заступившегося за девушку сотрудника банка избили на Новом Арбате

Сотрудник банка пострадал от рук неизвестного мужчины на Новом Арбате в центре Москвы. Обидчик ударил его по лицу за то, что он сделал ему замечание, когда тот приставал к девушке. Детали конфликта мужчина рассказал в беседе с «360».

По его словам, потасовка произошла 8 октября. Он вместе с приятелями выходил из бара и увидел, как мужчина неславянской внешности задирает прохожих, в какой-то момент он подошел к незнакомой девушке и что-то ей сказал. Тогда мужчина решил сделать ему замечание. Вместо ответа тот сразу ударил его два раза по лицу.

«Он ударил мне прямо в очки, они попали мне в глаз. Глаз сейчас в закрытом состоянии. И, скорее всего, сотрясение. Мы сами съездили на медосвидетельствование», — поделился пострадавший.

В ГУ МВД информацию о драке пока не прокомментировали.

В начале октября соцсети потрясло избиение молодого человека в метро Москвы. Он тоже заступился за девушку, тогда на него напали три дагестанца. Сейчас они задержаны, им предъявили обвинения. Несколько дней назад мэр города Сергей Собянин поручил руководству метро выплатить избитому два миллиона рублей.

Пострадавшего зовут Роман Ковалев. Сейчас его уже выписали из больницы.