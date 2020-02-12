12 февраля 2020, 12:11
Застройщик в Севастополе задолжал рабочим почти 150 тысяч
Завели уголовное дело на ООО «СК «Южуралстрой», которое строило многоквартирный дом в Севастополе. Застройщик не выплачивал зарплату с машинисту и еще трем сотрудникам на объекте с августа по октябрь прошлого года. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гагаринского района.
«Таким образом, перед 4 работниками образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 144 тысячи рублей», — уточнило ведомство.
Известно, что эти деньги были потрачены на расчеты с контрагентами, погашение и предоставление займов и другие цели.
Контракт с ООО «СК «Южуралстрой» расторгли, зарплату сотрудникам частично выплатили. Строительство объекта продолжит другой подрядчик.