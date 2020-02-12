Застройщик в Севастополе задолжал рабочим почти 150 тысяч

«Таким образом, перед 4 работниками образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 144 тысячи рублей», — уточнило ведомство.

Известно, что эти деньги были потрачены на расчеты с контрагентами, погашение и предоставление займов и другие цели.

Контракт с ООО «СК «Южуралстрой» расторгли, зарплату сотрудникам частично выплатили. Строительство объекта продолжит другой подрядчик.