26 марта 2020, 16:37
Застройщик из Новороссийска пойдет под суд за хищение 411 млн рублей у дольщиков
Прокуратура Новороссийска передала в суд дело директора ООО «Стройтех». Обвиняемый украл у дольщиков 411 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
С декабря 2012 года по октябрь 2018 года руководитель ООО «Стройтех» в Новороссийске вместе с местным жителем привлекали средства людей для строительства многоэтажного дома. Для завершения строительства и сдачи дома собранных денег не хватило.
Против мужчин возбудили уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ущерб составил более 411 млн рублей. Материалы дела передали в Ленинский районный суд.