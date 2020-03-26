Застройщик из Новороссийска пойдет под суд за хищение 411 млн рублей у дольщиков

С декабря 2012 года по октябрь 2018 года руководитель ООО «Стройтех» в Новороссийске вместе с местным жителем привлекали средства людей для строительства многоэтажного дома. Для завершения строительства и сдачи дома собранных денег не хватило.

Против мужчин возбудили уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Ущерб составил более 411 млн рублей. Материалы дела передали в Ленинский районный суд.