Происшествия 11 декабря 2023, 14:35 Застрявшую в ванной под канализационной трубой собаку спасли в Москве Спасатели вытащили застрявшую под канализационной трубой собаку в Москве

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Специалисты «СпасРезерв» вытащили застрявшую в простенке под канализационной трубой маленькую собаку. Об этом спасатели рассказали в своем Telegram-канале.

Собака по кличке Тася была одна в квартире в районе Кузьминки, когда во дворе начали запускать салют. Испугавшись, животное забилось под ванну и застряло под трубой канализации между ванной комнатой и кухней.

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Прибывшая на вызов команда спасателей демонтировала элементы кухонного интерьера и сделала прорез в деревянной переборке, отделяющей ванну от кухни. После чего собаку удалось достать из-под трубы.

Ранее в районе Зябликово в Москве спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте в стене дома. Животное провело в подвале пять дней. Питомцу дали имя Шахта, в честь места, откуда его достали.