Эксклюзив 30 ноября 2023, 15:13 Застрявший в стене жилого дома котенок Шахтер оказался кошкой Зоозащитница Борзова: спасенный котенок оказался кошкой, ее назвали Шахтой Телеканал «360»

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Спасенному котенку Шахтеру, которого спасатели вытащили из стены жилого дома в Москве, дали новое имя. Чудом выжившее животное оказалось кошкой, ей дали имя Шахта. Об этом «360» рассказала руководитель волонтерского сообщества «ЗоопоискЮАО» Юлия Борзова.

Котенок почти неделю провел в шахте вентиляции жилого дома по улице Мусы Джалиля в районе Зябликово в Москве. Он жалобно мяукал и не мог выбраться наружу. Жильцы дома вызвали спасателей, которые достали четвероногого из заточения.

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Истощенного котенка напоили, после чего его осмотрели ветеринары. Они обнаружили у него респираторное заболевание и небольшой гной в глазах. За состоянием кошки внимательно наблюдают зоозащитники.

Трудности с вызволением котенка возникли из-за того, что спасатели не могли получить разрешение управляющей компании. Сотрудникам спасательных служб пришлось приезжать несколько раз, чтобы вытащить застрявшее в шахте вентиляции животное.