02 февраля 2024, 15:02
Застрявший на путях екатеринбуржец на 40 минут парализовал движение трамваев
Водитель Mazda застрял на трамвайных путях в Екатеринбурге
Водитель на Mazda почти на 40 минут парализовал движение трамваев на одной из улиц Екатеринбурга. О происшествии сообщил Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
По словам авторов сообщения, из-за ЧП встало движение трамваев из Академического в сторону центра города.
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Водитель иномарки застрял на путях. В итоге пассажирам остановившихся составов пришлось ждать 38 минут, пока автомобилиста уберут с путей.
«Удалось это сделать лишь с помощью трамвая, который стоял первый в очереди», — подчеркнули они.
Поведение водителя иномарки авторы сообщения осудили, отметив, что не могут понять, о чем вообще думал мужчина, когда решил совершить этот маневр.
В конце января Ura.ru сообщало о случае нападения на кондуктора трамвая в Челябинске. Мужчину избил неадекватный пассажир, который не хотел платить за проезд.
Против дебошира, по данным издания, возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Урал
Екатеринбург
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