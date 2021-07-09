Застрявших в горах Карачаево-Черкессии туристов успешно эвакуировали

Спасатели эвакуировали группу туристов, которые оказались заблокированными в горах Карачаево-Черкессии из-за размытой автопереправы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Операция по спасению застрявших туристов завершилась рано утром 9 июля. Всего спасатели эвакуировали 45 человек, среди которых было шесть детей. Сейчас все они в безопасности: часть туристов уже вернулись в гостиницы, а некоторых отправили в близлежащий поселок.

«Часть туристов были направлены в гостиницу в поселке Домбай Карачаевского городского округа, где они ранее остановились. Часть остальных туристов на частном автотранспорте были направлены в поселок Псебай Краснодарского края», — рассказали в МЧС.

Первые сообщения о том, что в Карачаево-Черкессии застряла группа туристов, появились в четверг, 8 июля. Они находились в горах, на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного комплекса. Автопереправу в этом районе размыло сильными ливнями, и туристы оказались отрезанными от внешнего мира. По данным МЧС, пострадавших среди них нет.

Что касается размытой переправы на реке Подорванка, то уже в ближайшее время ее восстановят: решение о проведении работ примет администрация комплекса совместно с инженерами.