Эксклюзив 31 марта 2023, 14:06 Застрявшие в машинах люди на ростовской трассе пожаловались, что их все бросили Машины на трассе Новошахтинск — Гуково за 22 часа не продвинулись в пробке

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Ситуация на трассе Новошахтинск — Гуково близка к критической. Об этом сообщила «360» застрявшая в одной из машин Елена и сняла бесконечную вереницу машин, утонувших в глубоком снегу.

«Я стою здесь со вчерашнего дня, с 16:00, до сих пор. Машины не сдвинулись не на сантиметр», — рассказала женщина.

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По ее словам, она только сейчас, впервые за все время затора, увидела расчищающую проезжую часть технику.

Другой застрявший, Алексей, долгое время простоял в 25-километровой пробке на трассе Гуково — Новошахтинск.

«Выехали из Гуково в 16:00, необходимо было супругу отвезти на работу, встали в пробку в районе 16:30. Запас бензина был, так что не замерзали. [Сотрудники] МЧС пробились от Гукова до нас (примерно восемь-девять километров) в 04:00. При движении в сторону Гуково еще раз встали в пробку, но ненадолго. В 05:30 уже были дома», — пояснил мужчина.

По последним данным, свыше 230 человек остановились в пунктах временного размещения из-за затора на М-4 «Дон».