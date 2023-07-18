Происшествия 18 июля 2023, 13:36 Застрявшие в Крыму после теракта автомобили покинули полуостров Глава Крыма Аксенов: легковой транспорт, ждавший проезда после теракта, покинул полуостров РИА «Новости»

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Все легковые автомобили, застрявшие в Крыму из-за теракта на Крымском мосту, покинули полуостров к утру 18 июля. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов, его процитировал ТАСС.

По словам Аксенова, после атаки на гражданский объект со стороны полуострова скопилось 320 машин. Их пропустили по мосту или перевезли на паромах, уточнил глава Крыма.

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Со стороны Краснодарского края из-за теракта заблокированными оказались свыше 700 автомобилей.

«К этому моменту все они проехали, легковой транспорт, который после теракта ждал проезда, весь пропустили», — отметил Аксенов.

Министерство транспорта Крыма сообщило в своем Telegram-канале, что по состоянию на 12:00 вторника со стороны Тамани скопились 700 машин для проезда по Крымскому мосту. Время ожидания в очереди занимает около двух часов, предупредили в региональном Минтрансе.

Со стороны Керчи в пробке перед мостом в полдень стояли 400 автомобилей. Время ожидания в очереди превысило один час, указали в ведомстве.

Крымский мост атаковали морскими беспилотниками в ночь на 17 июля. При ударе по гражданскому объекту погибли мужчина и женщина, пострадала их дочь-подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России вырабатывают меры для повышения защищенности Крымского моста, сообщил RT. В РФ не сомневаются, что за атакой на объект стоит киевский режим, отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина.