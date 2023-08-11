Эксклюзив 11 августа 2023, 13:10 Застрявшие в деревьях осколки дрона на набережной в Москве попали на видео Осколки дрона на Карамышевской набережной попали на видео

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После падения беспилотника на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы осколки дрона частично застряли в ветвях деревьев. «360» запечатлел это на видео.

Еще один большой обломок, судя по ролику, валяется в траве на земле.

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Минобороны России заявило о предотвращении атаки беспилотника ВСУ на один из объектов в столице днем 11 августа. Уточнялось, что дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений нет.

Очевидцы сообщили, что беспилотник рухнул в лесном массиве на Карамышевской набережной. Местные жители услышали грохот и не сразу поняли, что произошло, поскольку неподалеку идет стройка, некоторые решили, что что-то упало там. Была версия и о том, что просто прогремел гром. При этом очевидцы рассказывали, что от взрыва затряслись окна. О выбитых стеклах никто пока не сообщал.

На месте работают правоохранители, дежурят спасатели и бригада скорой помощи. Часть набережной оцепили.