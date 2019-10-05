Застрявшего в парте московского школьника пришлось вызволять спасателям

Ученик московской школы застрял ногой в парте. Пришлось вызывать спасателей. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

В одном из корпусов школы на севере Москвы на уроке начального класса произошло небольшое происшествие. В кабинетах стоят парты на двух железных ножках и с квадратной крышкой. Именно в такой застряла нога 10-летнего мальчика.

«Парта для одного человека, между ножками парты расстояние. В это расстояние, в этот промежуток мальчик засунул коленку. И нога ни туда, ни сюда не двигалась», — сказал источник «360».

Учительница вызвала спасателей. Они приехали оперативно и за пять минут освободили ногу учащегося. На это время его одноклассников вывели в другой кабинет.

Спасатели не стали резать парту, им удалось раздвинуть ножки и освободить мальчика. Ученик чувствует себя хорошо.