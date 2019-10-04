Застряла в туалете: необычное ЧП случилось на борту американского лайнера

Лайнер авиакомпании United Airlines совершал перелет из Вашингтона в Сан-Франциско, когда одна из пассажирок застряла в туалете.

Когда о происшествии стало известно, члены экипажа и пассажиры предприняли попытки освободить женщину. Дверь «тянули всеми», однако успехом это не увенчалось.

В итоге борт совершил аварийную посадку в Денвере, и уже на земле женщину смогла вызволить пожарная спасательная служба.