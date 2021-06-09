Застрелившего судебных приставов в Адлере мужчину задержали

Мужчина, застреливший судебных приставов в Адлере, задержан. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

«В Адлерском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что задержанному 60 лет. Его привезли в дежурную часть, а материалы передали в управление СК России по региону.

Ранее в Адлере около 10:35 мужчина застрелил двух судебных приставов, которые приехали на улицу Просвещения по вопросу сноса дома. Огонь открыл хозяин здания.

СМИ сообщили, что всего приставов, которые прибыли с постановлением, было трое. Одному удалось убежать. Экстренные службы уже прибыли на место убийства. Погибшим 35 и 36 лет.

Информации о личности подозреваемого в расстреле приставов пока нет.