Происшествия 12 июля 2023, 11:36 Засохшую еду и пустую палатку нашли на берегу реки в Татарстане. Туристы на машине сорвались с обрыва МЧС Татарстана показало машину с двумя погибшими, которую достали из реки Меши Пресс-служба МЧС

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В Пестречинском районе Татарстана на берегу реки Меша обнаружили пустую палатку, засохшую еду и бампер. Ночью из воды подняли сорвавшийся автомобиль с двумя погибшими, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Татарстан.

Следы пребывания людей на берегу реки Меша около населенного пункта Карповка 11 июля в 18:42 заметил другой отдыхающий. Ему показалось подозрительным, что кто-то оставил палатку, стол с засохшей едой и оторванный задний бампер с госномером автомобиля, поэтому татарстанец решил вызвать экстренные службы.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Спасатели осмотрели территорию. В 01:30 из реки достали автомобиль Citrоеn с телами двух человек — женщины и мужчины 1986 и 1989 годов рождения. Обстоятельства их гибели выяснят специалисты. По версии человека, который нашел вещи, машина сорвалась с обрыва.

Похожий случай произошел в Красноярском крае. «Известия» сообщили, что мужчина на автомобиле съехал в реку и погиб.