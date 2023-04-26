Эксклюзив 26 апреля 2023, 12:22 Заснувшего на камнях в реке пьяного ростовчанина приняли за труп Ростовские спасатели вытащили из воды ожившего «мертвеца»

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Тело неизвестного мужчины в реке нашли жители города Белая Калитва Ростовской области. О найденном трупе очевидцы тут же сообщили спасателям. Когда специалисты прибыли на место, то «мертвец» ожил. Момент спасения попал на видео.

Выяснилось, что пьяный местный житель упал в реку. Выбраться самостоятельно он не смог и заснул на камнях в воде. Там его и обнаружили очевидцы, сообщив о трупе в службу спасения.

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Специалисты прибыли на место вовремя, потому что мужчина вполне мог захлебнуться. «Ожившего» передали врачам.

По данным местных СМИ, упавший в реку не смог выбраться самостоятельно, потому что застрял ногой в камнях. Мужчина звал на помощь, но к нему никто не пришел. В результате он решил дождаться утра и сделать попытку выбраться самостоятельно.