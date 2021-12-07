Севший на мель у берегов Сахалина сухогруз засняли с дрона

Китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель в Холмском порту на Сахалине. Один из местный жителей заснял судно на видео с помощью дрона и выложил ролик в соцсети.

На опубликованных кадрах видно, что сухогруз сел на мель у самого берега. Автору видео удалось запечатлеть, как волны бьются о большое судно.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что на борту сухогруза находились 12 членов экипажа. Все люди являются гражданами КНР. Груза на судне нет, но есть запас топлива, насчитывающий 103 тонны.

Как уточнили в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) «Южно-Сахалинск», Xing Yuan сел на мель во время шторма. Сухогруз не смог самостоятельно сняться с якоря. В итоге китайское судно застряло в 50 метрах от Холмского морского порта. К нему отправили группу из шести спасателей и трех единиц техники.

Портом приписки судна является Сьерра-Лионе. Сахалинская транспортная прокуратура уже организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства узнают, соблюдались ли законы о безопасности мореплавания. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.