Заслуженный ветврач России назвал отказ в спасении сбитой собаки недопустимым

Сергей Середа высказался по поводу недавнего случай, который произошел в нижнекамской ветклинике. Врачи отказали спасать сбитую таксистом умирающую собаку. Он сопоставил случившееся с возможной ситуацией в обычной больнице и назвал поведение персонала клиники недопустимым.

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«Болезни у животных бывают разные, в том числе особо опасные, но врач обязан осмотреть животное, соблюдая технику безопасности и все меры предосторожности. Можно надеть маску, перчатки, специальный халат», — отметил он.

На данный момент Нижнекамская городская прокуратура проводит проверку инцидента. Также ведомство по поручению прокуратуры Татарстана проверяет информацию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.