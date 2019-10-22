  • Заслуженный ветврач России назвал отказ в спасении сбитой собаки недопустимым

    22 октября 2019, 17:55

    Ольга Ситникова

    Заслуженный ветеринарный врач РФ, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей (Russian Small Animal Veterinary Association), вице-президент Московской гильдии ветеринарных врачей, почетный профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина Сергей Середа прокомментировал случившееся в нижнекамской ветклинике и осудил поведение сотрудницы, сообщил Nation News.

    Сергей Середа высказался по поводу недавнего случай, который произошел в нижнекамской ветклинике. Врачи отказали спасать сбитую таксистом умирающую собаку. Он сопоставил случившееся с возможной ситуацией в обычной больнице и назвал поведение персонала клиники недопустимым.

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    «Болезни у животных бывают разные, в том числе особо опасные, но врач обязан осмотреть животное, соблюдая технику безопасности и все меры предосторожности. Можно надеть маску, перчатки, специальный халат», — отметил он.

    На данный момент Нижнекамская городская прокуратура проводит проверку инцидента. Также ведомство по поручению прокуратуры Татарстана проверяет информацию, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.