Происшествия 09 марта 2023, 19:06 Заслуженный спасатель РФ Щетинин рассказал, что делать, если вы оказались на льдине Заслуженный спасатель РФ Щетинин посоветовал не подходить к краю отколовшейся льдины

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Если вы оказались на отколовшейся льдине, необходимо как можно скорее связаться с оперслужбами. Такой информацией поделился заслуженный спасатель, член Общественной палаты России Сергей Щетинин. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что ни в коем случае нельзя подходить к краю льдины. Также стоит распластаться на поверхности, чтобы равномерно распределить вес. Лучше подстелить что-то, чтобы не соприкасаться со льдом.

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«Чтобы не попадать в такие ситуации, нужно смотреть за прогнозом погоды и смотреть перспективы развития ледовой обстановки в том районе, где вы занимаетесь рыбной ловлей. Как правило, местные жители знают, что происходит, когда стоит выходить на лед и когда не стоит», — рассказал Щетинин.

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