30 декабря 2021, 14:58
Заслуженный артист России Славинский умер в Волгограде
Бывший солист Волгоградского театра музыкальной комедии и член Союза театральных деятелей России Геннадий Славинский умер в Волгограде. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.
Славинский отучился в Ростовском музыкальном училище, а потом стал вокалистом Волгоградского театра музыкальной комедии. В театре он проработал более 55 лет.
«Его творческий путь для всех нас — яркий пример многолетнего безупречного и бескорыстного служения любимому искусству и театру, городу-герою Волгограду», — сообщили коллеги усопшего.
Славинский был награжден званием Заслуженного артиста России.