facebook_pixel
    30 декабря 2021, 14:58

    Заслуженный артист России Славинский умер в Волгограде

    Дарья Морозова

    Бывший солист Волгоградского театра музыкальной комедии и член Союза театральных деятелей России Геннадий Славинский умер в Волгограде. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

    Славинский отучился в Ростовском музыкальном училище, а потом стал вокалистом Волгоградского театра музыкальной комедии. В театре он проработал более 55 лет.

    «Его творческий путь для всех нас — яркий пример многолетнего безупречного и бескорыстного служения любимому искусству и театру, городу-герою Волгограду», — сообщили коллеги усопшего.

    Славинский был награжден званием Заслуженного артиста России.