Заслуженный артист России Славинский умер в Волгограде

Бывший солист Волгоградского театра музыкальной комедии и член Союза театральных деятелей России Геннадий Славинский умер в Волгограде. Ему было 85 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Славинский отучился в Ростовском музыкальном училище, а потом стал вокалистом Волгоградского театра музыкальной комедии. В театре он проработал более 55 лет.

«Его творческий путь для всех нас — яркий пример многолетнего безупречного и бескорыстного служения любимому искусству и театру, городу-герою Волгограду», — сообщили коллеги усопшего.

Славинский был награжден званием Заслуженного артиста России.